В Мордовии следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин на водоемах

По информации Следственного комитета по РМ, в минувшие выходные на водоемах в Кадошкинском и Ичалковском районах республики утонули двое местных жителей – мужчины в возрасте 45 и 53 лет. По данным фактам следователями организовано проведение процессуальных проверок.

По предварительным данным, оба погибших находились в воде в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к трагическим последствиям. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.