В Мордовии следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин на водоемах

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в минувшие выходные на водоемах в Кадошкинском и Ичалковском районах республики утонули двое местных жителей – мужчины в возрасте 45 и 53 лет. По данным фактам следователями организовано проведение процессуальных проверок.

По предварительным данным, оба погибших находились в воде в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к трагическим последствиям. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего.  По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

1
Заказать рекламу
1
1
1