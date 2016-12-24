В Саранске откроется выставка «Слава Российского флота»

В столице Мордовии с 28 июля по 4 августа в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов будет работать выставка «Слава Российского флота». Она приурочена ко Дню Военно-Морского флота, который ежегодно отмечается у нас в стране в последний день июля.

Среди материалов, представленных на выставке, будут уникальные фото и документальные свидетельства подвигов моряков - уроженцев Мордовии. Жители и гости Саранска смогут увидеть несколько стендов. Они будут посвящены адмиралу Федору Ушакову, участникам Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, а также истории советского и российского флота.

«Приглашаем всех желающих посетить выставку нашего музея. Россия всегда славилась своими военно-морскими силами. Русский флот с его героической биографией, боевыми традициями – это гордость всех граждан страны. Право считаться великой морской державой завоевано многочисленными победами, мужеством, самоотверженностью целых поколений военных», - отметил научный сотрудник выставочного отдела Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 годов Игорь Черняев.

Предварительная запись на выставку – по телефону 8 (8342) 47-15-57.