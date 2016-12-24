18-летний студент саранского колледжа ответит в суде за поездку к пенсионерке на полмиллиона рублей

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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии 18-летний студент саранского колледжа обвиняется в хищении у пожилой женщины 500 тысяч рублей по мошеннической схеме о мнимом ДТП ее дочери. Молодой человек выполнял функции криминального курьера.
Зимой этого года в полицию обратилась 79-летняя местная жительница и сообщила о расхожей схеме обмана, жертвой которого она стала. Выяснилось, что ей позвонила женщина, выдававшая себя за ее дочь, и рассказала о ДТП с пострадавшими людьми. Естественно, она была виновницей случившейся дорожной аварии.
Потом в разговор вступил фальшивый сотрудник полиции, предложивший уберечь кровиночку от уголовных последствий за крупную сумму денег. Дескать, наличные помогут примириться с потерпевшей стороной.
Приехавшему домой к пенсионерке саранскому студенту потерпевшая передала 500 тысяч рублей. Понятно, что потом все выяснилось - дочь в ДТП не попадала, деньги уплыли к аферистам.
Оперативники уголовного розыска УМВД России по Саранску установили личность гонца - им оказался 18-летний студент саранского колледжа. По его словам, такую «подработку» он нашел для себя в интернете - забирать у людей деньги по указанным адресам, и перечислять их заказчику за вычетом своих гонораров.
Теперь молодому человеку придется ответить в суде по статье о мошенничестве. В настоящий момент уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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