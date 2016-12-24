В Мордовии 34-летний мотоциклист получил в ДТП смертельные травмы

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По информации Госавтоинспекции республики, 34-летний поклонник скоростной езды на «байке» скончался в районной больнице от полученных в дорожной аварии травм.
ДТП с трагическими последствиями произошло в Зубовой Поляне 23 июля. В 11:20 напротив дома № 5 по ул. Ленина 34-летний молодой человек, не имеющий соответствующей категории «А» на право управления транспортным средством, управляя мотоциклом «Сузуки SX 600 F», не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением скоростной техникой. Заметим, что эта модель мотоцикла может развивать скорость более 200 км/ч.
Мотоциклист вылетел с дороги в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался в Зубово-Полянской центральной районной больнице.
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