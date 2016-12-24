В Нижнем Новгороде состоялся заплыв Х-Waters Volga 2023

23 июля 2023 года в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga 2023 состоялись 3 заплыва через Волгу на 1 км, 3 км и 5 км. В этом году в нем приняли участие российские и иностранные пловцы – более 2000 человек из 170 городов России и из других стран. Дистанцию в 3 км успешно преодолели также полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров (результат - 53 минуты 17 секунд) и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов (результат - 50 минут 21, 9 секунды).

«Я в прошлом году тоже участвовал, и во второй раз впечатления еще ярче. Если кто-то думает, участвовать или нет, я скажу -обязательно пробуйте! Думаю, что после этого вы не остановитесь и будете привлекать родственников, детей, знакомых. Очень доволен организацией мероприятия. Нижегородская область как всегда на высоте. Здесь есть участники и из других регионов, например, Александр Бречалов, глава Удмуртии. Это хорошая традиция; будем ее продолжать и поддерживать», - поделился впечатлениями полпред.

Игорь Комаров также рассказал о своем отношении к спорту и активному образу жизни: «Я никогда плаванием профессионально не занимался, только как любитель. Когда плывешь долго – получаешь удовольствие, потому что есть время и подумать, и поработать над собой. Я плаваю в удовольствие».

Александр Бречалов отметил высокий уровень организации мероприятия: «Ребята из X-Waters и вся команда Нижегородской области большие молодцы. Комфортно, на высшем уровне. У меня есть с чем сравнить. Если учесть, что первый раз за полтора года стартую, просто счастлив. Вы знаете наш девиз: «Удмуртия – территория спорта». Совсем недавно прошли соревнования по триатлону в Воткинске. 29 июля соберемся в Сарапуле – там будут соревнования на Каме. Места на «Гонку отважных» ещё есть – всех приглашаю». Глава региона рассказал журналистам, что готовился к дистанции, поэтому для него этот заплыв оказался не самым сложным.

Напомним, соревнования серии X-WATERS были учреждены в России, в Нижнем Новгороде. Заплыв через Волгу в этом году прошел в седьмой раз. За все время проведения X-WATERS Volga в заплыве приняли участие более 6500 человек.