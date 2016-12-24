Молодежь Мордовии принимает участие в форуме «iВолга»

21 июля в Самаре была запущена работа молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа «iВолга», входящего в линейку платформы Росмолодежь.События.

В 2023 году форум Приволжского федерального округа получил рекордное количество заявок: около 32 тысяч молодых людей со всей страны приняли участие в конкурсном отборе за право войти в 2 тысяч счастливчиков, которые смогут посетить молодежное образовательное события. Рекорд установлен и по регионам: в этом году заявки на участие подали граждане Российской Федерации из 88 субъектов. От Мордовии было подано 1 550 заявок. Принять участие могли не только представители регионов ПФО.

После конкурсного отбора в состав делегации от Мордовии вошли 107 участников: смена «Единство поколений» (8 человек), смена «Территории впечатлений» (5 человек), смена «Флагманы молодежи» (24 человека и 1 серебряный волонтер),смена «Научный проспект» (9 человек), смена «Мастера воспитания» (9 человек), смена «Миссия доброТЫ» (7 человек), смена «Креативная мастерская» (9 человек), смена «Территория спорта» (6 человек), а также три специальных трека: «Медиалаборатория» (7 человек), «Поколение Первых» (13 человек) и «Голос молодежи» (9 человек).

«Наверное, первое, что нужно отметить, в этом году на Форум поехало рекордное количество участников от Мордовии – iВолга с каждым годом набирает обороты, вовлекая наших ребят. Миссия команды #МолодежьМордовии – защитить честь региона на Приволжском уровне и показать талантливую молодежь Мордовии. Длительная подготовка стоила того, чтобы оказаться сегодня на самом масштабном Форуме ПФО!» – прокомментировала руководитель делегации Республики Мордовия Елена Чабан.

В этом году от регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» на форум, в состав 13 участников, участвующих в смене «Поколение Первых», также вошли два педагога-наставника для участия в направлении «Педагог Первых» и два родителя-наставника для участия в направлении «Родители Первых».

«На «iВолге» я буду участвовать в грантовом конкурсе, у меня есть проект, связанный с экологией. Он направлен на то, чтобы рассказывать про экологические глобальные проблемы ученикам пятых классов. Важно, чтобы ребята приучались к экологической этике и культуре», – отметила Елизавета Фролова, участник специального направления «Поколение первых» из делегации Мордовии.

Программа форума включает образовательное и культурно-досуговое направления. В этом году в их форматах произошли изменения, так как за организацию форума теперь отвечает окружная команда: появились окружные активности, организаторами которых являются представители субъектов ПФО.

Республика Мордовия является организатором профильной смены «Научный проспект» и Выставки научно-технического творчества молодежного округа НТТМ.

На территории Форума проходят два грантовых конкурса: грантовый конкурс от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО (от Мордовии подано 80 заявок, прошли региональный отбор 10 заявок) и грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи (от Мордовии подано 65 заявок). В рамках окружного конкурса участники будут бороться за грант до 1 000 000 рублей, а в рамках всероссийского – до 1 000 000 рублей.

Напомним: «iВолга» проходит с 21 по 29 июля. Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).