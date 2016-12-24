В Мордовии в этом году оптимистичный прогноз на урожай

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Уборочная кампания стартовала в Мордовии. Первыми к обмолоту хлебов приступили ООО МАПО «Восток» Атяшевского района и ООО «Возрождение М» Ковылкинского района.
В текущем году предстоит убрать 470 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. На уборке зерновых в Мордовии будет задействовано 1175 зерноуборочных комбайнов.
Состояние сельскохозяйственных культур в республике оценивается как хорошее, фазы развития растений соответствуют срокам. Прогноз на урожай в этом году оптимистичный, не меньше прошлого года. Напомним, в 2022 году был получен рекордный для Мордовии урожай зерновых - 1 млн 763 тыс. тонн.
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Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
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