В Мордовии в этом году оптимистичный прогноз на урожай

Уборочная кампания стартовала в Мордовии. Первыми к обмолоту хлебов приступили ООО МАПО «Восток» Атяшевского района и ООО «Возрождение М» Ковылкинского района.

В текущем году предстоит убрать 470 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. На уборке зерновых в Мордовии будет задействовано 1175 зерноуборочных комбайнов.

Состояние сельскохозяйственных культур в республике оценивается как хорошее, фазы развития растений соответствуют срокам. Прогноз на урожай в этом году оптимистичный, не меньше прошлого года. Напомним, в 2022 году был получен рекордный для Мордовии урожай зерновых - 1 млн 763 тыс. тонн.