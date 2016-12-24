«Бизнес-десант» продолжает консультировать предпринимателей республики

В Мордовии продолжает работу информационный проект «Бизнес-десант» - это выездные мероприятия, в ходе которых специалисты Центра «Мой бизнес» проводят работу с субъектами малого и среднего предпринимательства. Их информируют о мерах господдержки, предоставляемых в рамках соответствующего нацпроекта .

Очередной выезд на этой неделе состоялся в Торбеевский район. Перед предпринимателями с образовательными кейсами на тему поддержки самозанятых, финансовой грамотности и социального предпринимательства выступили сертифицированные бизнес-тренеры.

Среди присутствующих на встрече было много самозанятых - владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Они активно интересовались оказываемой финансовой поддержкой, которую им может предложить государство. Кому-то денежные средства требуются на покупку грузовой газели для грузоперевозок, другим на реконструкцию магазина и закупку торгового оборудования.

Предпринимателям предоставили информацию о существующих видах льготных микрозаймов Центра «Мой бизнес» в 2023 году и основных условиях их получения. В частности, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться заёмом «Инвестиционный», взяв до 5 млн. рублей на срок до 36 месяцев. Для самозанятых предлагается микрозаем «Я сам» до 500 тысяч рублей на срок до 36 месяцев. Специалисты Центра готовы помочь в заполнении необходимых документов всем обратившимся.

Также самозанятым Торбеевского района предложили бесплатно прорекламировать свои услуги или товары на сайте Центра «Мой бизнес» в разделе «Витрина самозанятых». Новая услуга станет хорошим дополнительным инструментом для поиска новых клиентов.

Предпринимателей также заинтересовало «Комплексное продвижение продукции на маркетплейсах» и «Сертификация продовольственных товаров», которая позволяет сертифицировать продукцию на соответствие требованиям технических регламентов.

Специалист по финансовому и правовому консультированию рассказала о расчете авансового налога по упрощенной системе налогообложения, а также порядке уменьшения налога по патенту за счет фиксированных страховых взносов ИП в условиях перехода на единый налоговый платеж.

Выезды в районы команды «Бизнес-десанта» продолжатся до ноября. Благодаря таким встречам в районах Центр «Мой бизнес» получает обширную обратную связь от предпринимателей, а те, в свою очередь, узнают о мерах государственной поддержки и инструментах, которые помогут им выйти на новый уровень и по новому взглянуть на перспективы развития своего дела.