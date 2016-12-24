«Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – будут решать реальные проблемы субъектов РФ на новом региональном этапе. В Мордовии в региональный этап вышли 10 участников. На повестке – различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

24 июля 2023 года начнется региональный этап конкурса «Лидеры России». В программе он появился впервые в пятом юбилейном сезоне с целью привлечь участников к решению практических проблем регионов. Важность этого нововведения обсуждалась накануне в Кремле на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ Владимира Путина.

К участию в региональном этапе конкурса «Лидеры России» допущено более трех тысяч (3009) управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили свои знания на контрольном тестировании.

«Региональный этап обязателен для прохождения, но его итоги не отразятся на личном рейтинге участников. Это испытание задумано для того, чтобы познакомить лидеров с представителями власти на местах, которые, в свою очередь, смогут составить личное мнение о профессиональных качествах управленцев и выделить целеустремленных и талантливых земляков. Такая возможность «зашита» в программу конкурса впервые. Еще один замысел нового этапа заключается в формировании сообществ «Лидеров России» на уровне субъектов РФ. Теперь участники из одного региона смогут лучше познакомиться друг с другом, что пригодится им и на последующих окружных финалах, и в жизни», – считает председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

Для прохождения регионального этапа конкурсантам предстоит сформировать команды. Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф. Состав команд (до 10 человек) участники определяют самостоятельно.

«На региональном этапе соревнуются не отдельные участники, а команды, поэтому возможность проявить себя будет у всех: юристов, программистов, педагогов, инженеров и представителей других специальностей. Зарекомендовать себя можно не только за счет предметно-содержательной компетентности или опыта в конкретной отрасли, но и, например, за счет организаторских, коммуникационных, аналитических способностей. Важны, в первую очередь, качества управленца, лидера и системное мышление. Кроме того, именно отстраненность от той или иной темы зачастую дает свежий взгляд и нетривиальные решения», – считает член экспертного совета конкурса «Лидеры России», декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ Илья Шебураков.

Каждый глава субъекта России представил на региональный этап одну задачу, которая наиболее актуальна в данный момент. Так, например, заявлены темы привлечения молодежи в сельские поселения, противодействия негативному информационному влиянию и санкциям, охраны водных ресурсов и возрождения судоходства, улучшения демографической ситуации, развития промышленного потенциала и туризма. Перед участниками, проживающими за рубежом, будет поставлена задача в сфере международной деятельности РФ.

«Перед командами каждого региона будет стоять одна, но комплексная задача, требующая разнонаправленных усилий: сбор данных, экспертизу, анализ существующих как в нашей стране, так и за рубежом практик, возможно, опросы или даже вовлечение населения в решение проблемы. Все темы пропитаны местной спецификой, которую участники должны знать, учитывать и предлагать конкретные региональные решения. Участники, проживающие в других странах, также объединятся в команды, но перед ними на этом этапе будет поставлена задача по социально-экономическому развитию России. Любые источники информации и ресурсы, полезные для работы, приветствуются», – уточнил Илья Шебураков.

Загрузить командное решение необходимо до 9 августа на официальном сайте конкурса.

«Проекты оценят эксперты, хорошо разбирающиеся в теме, а для учета специфики они смогут консультироваться с регионами. При этом представители субъектов РФ не будут знать состава команды, готовящей то или иное решение. Это необходимо для исключения конфликта интересов», – сообщил эксперт.

После экспертной оценки все решения передадут главам субъектов РФ. У команд, подготовивших наиболее перспективные проекты, будет возможность лично представить их руководителям регионов и поучаствовать в их практической реализации.

Из трех тысяч конкурсантов, которым предстоит пройти региональный этап, около 70% мужчин и 30% женщин. В сферах деятельности управленцев преобладают промышленность, информационные технологии, образование, госслужба, банковская деятельность и строительство. Наибольшее количество участников будет из Москвы (658 человек), Санкт-Петербурга (232), Московской (191), Свердловской (100) областей и Краснодарского края (79). Среди управленцев, проживающих за рубежом, больше всего представителей США, Бельгии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Польши, Китая, Германии, Сербии. К испытанию также допущены конкурсанты из Молдовы, Украины, Туркменистана, Киргизии, Болгарии, Монголии, Ирана, Франции, Великобритании, Швейцарии, Португалии, Мексики, Аргентины и Камбоджи.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.