В саранском развлекательном заведении торговали спиртным без лицензии

Налоговый учет
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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии предприимчивые деятели угодили под уголовное преследование за незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере.
Как отмечается, преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе реализации оперативных мероприятий.
Фигуранты уголовного дела не имели соответствующей лицензии на хранение и розничную продажу алкогольной продукции. Однако из личной корыстной заинтересованности и получения выгоды, организовали незаконную реализацию алкогольной продукции в развлекательном заведении Саранска.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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