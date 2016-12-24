В саранском развлекательном заведении торговали спиртным без лицензии

Репортер

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии предприимчивые деятели угодили под уголовное преследование за незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере.

Как отмечается, преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе реализации оперативных мероприятий.

Фигуранты уголовного дела не имели соответствующей лицензии на хранение и розничную продажу алкогольной продукции. Однако из личной корыстной заинтересованности и получения выгоды, организовали незаконную реализацию алкогольной продукции в развлекательном заведении Саранска.

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