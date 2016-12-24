Благодаря нацпроекту в Мордовии откроется еще одна модельная библиотека

В рамках национального проекта «Культура» на 26 июля в Рузаевском районе запланировано открытие модельной библиотеки «Перспектива» на базе Приреченской сельской библиотеки.

Отметим, что при разработке концепции библиотекой сделан акцент на создание благоприятной среды для интеллектуального и творческого развития. Новые функциональные зоны модельной библиотеки станут порталами в мир информации и интеллектуального досуга, о чем говорят их названия: «Пространственный переход», «ВНЕвремени», «Инфопортал».

В результате модернизации библиотека получит доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, порталу Государственных услуг. Пользователи смогут получать знания и осваивать навыки в области IT-технологий и по искусству современной фотографии в рамках современных направлений креативных индустрий.