В Мордовии за полугодие животные покусали 754 человека

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, на территории республики эпидемиологическая обстановка по бешенству среди животных за последние пять лет оставалась спокойной, случаи заболевания гидрофобией среди людей не регистрировались.
За 6 месяцев 2023 года на территории республики зафиксированы 4 лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных (половина из них приходится на котов), что на уровне показателя аналогичного периода 2022 года. Данные случаи выявлены в Инсарском (1), Ичалковском (2) и Темниковском (1) районах.
Количество лиц, обратившихся с укусами от животных за январь-июнь 2023 года составило 754 человека, что на 97 случаев больше аналогичного периода 2022 года.
Поделиться в соц. сетях:
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»