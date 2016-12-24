В Мордовии за полугодие животные покусали 754 человека

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, на территории республики эпидемиологическая обстановка по бешенству среди животных за последние пять лет оставалась спокойной, случаи заболевания гидрофобией среди людей не регистрировались.

За 6 месяцев 2023 года на территории республики зафиксированы 4 лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных (половина из них приходится на котов), что на уровне показателя аналогичного периода 2022 года. Данные случаи выявлены в Инсарском (1), Ичалковском (2) и Темниковском (1) районах.

Количество лиц, обратившихся с укусами от животных за январь-июнь 2023 года составило 754 человека, что на 97 случаев больше аналогичного периода 2022 года.