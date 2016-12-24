В Мордовии осужден мошенник-«нумизмат» из Тульской области

45-летний товарищ из города Алексин Тульской области выслушал в Мордовии приговор суда за мошенничество. Осенью прошлого года он обманным путем увел у мордовского коллекционера 30 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, в прошлом году на сайте «Фалеристика», где общаются владельцы редких денежных знаков, житель Алексина выставил информацию о продаже монет 1817 года номиналом 1 копейка. Мужчина указал, что у него припасено около двух тысяч раритетных монет и приложил скопированные из интернета фотографии. Это объявление было лишь жульнической приманкой, никаких раритетов у фейкового торговца не имелось.

По телефону с продавцом связался житель Краснослободского района и сообщил, что готов приобрести всю коллекцию. Нумизмат из Мордовии перечислил 30 тысяч рублей, после чего абонентский номер жулика стал недоступен. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенника вычислили. В марте этого года сотрудники уголовного розыска Краснослободского отдела задержали афериста по месту его жительства в городе Алексин и доставили в Мордовию.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал полностью. По информации прокуратуры РМ, за торговлю мифическими раритетами он получил 6 месяцев колонии общего режима.