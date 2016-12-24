В мордовской колонии провели обряд крещения одной из заключенных

Здравствуй, мама»
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В храме преподобного Сергия Радонежского, расположенного на территории исправительной колонии №2 УФСИН по РМ, иереем Александром (Левиным) был совершен молебен святому преподобному Сергею Радонежскому.
В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что также был проведен обряд Крещения осужденной, которая приняла православие уже в зрелом возрасте.
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