В мордовской колонии провели обряд крещения одной из заключенных

Репортер

В храме преподобного Сергия Радонежского, расположенного на территории исправительной колонии №2 УФСИН по РМ, иереем Александром  (Левиным) был совершен молебен святому преподобному Сергею Радонежскому.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что также был проведен обряд Крещения осужденной, которая приняла православие уже в зрелом возрасте.

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