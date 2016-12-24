В Саранске поклонника наркотических «перекуров» лишили водительских прав

Репортер

Прокуратура Октябрьского района Саранска провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения и установила, что житель района с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов», имеет водительское удостоверение.

По закону, одним из противопоказаний к управлению транспортными средствами являются психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

В этой связи прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление о прекращении у данного лица права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

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