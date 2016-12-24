В Саранске ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей

20 июля Михаил Иванович Строителев получал поздравления от многочисленной родни, сослуживцев, учеников и земляков.



Михаил Иванович - уроженец села Байково Починковского района Нижегородской области, ребенок из многодетной семьи. Воспоминания из детства – как с отцом валяли валенки, к труду был приучен, как и многие тогда – с малолетства.

В 1942 году окончил Починковскую среднюю школу, был призван в армию. Служил в пехотно-пулеметном военном училище в Саранске. После обучения направлен на Донской фронт на оборону Сталинграда в звании сержанта. Прошел путь от Сталинграда до Берлина. Песня «День Победы» написана про таких, как Михаил Иванович – «… мы пол-Европы по-пластунски прошагали!». На фронте был трижды ранен, награжден двумя медалями «За отвагу».



После демобилизации поступил в Мордовский педагогический институт на исторический факультет, где встретил свою будущею жену – Ольгу. На 4-м курсе поженились, и после окончания института молодая семья решила работать сельскими учителями. В Сабаевской средней школе Кочкуровского района Михаил Иванович 2 года преподавал историю, затем был назначен директором Семилейской школы.

В 1960 году семья переехала в Саранск, здесь Михаил Иванович работал заместителем директора Саранской вечерней школы №7. В 1987 году вышел на заслуженный отдых. Жизненный девиз, которым делится ветеран: «Главное – в любой сложной ситуации держать себя в руках!».



Михаил Иванович и Ольга Федотовна достойно воспитали сына и дочь, самое большое богатство ветерана - трое внуков и четыре правнука, которые радуют деда своими успехами. С юбилеем Михаила Ивановича поздравил и Артём Здунов – от Главы Мордовии ветерану вручили корзину с фруктами и новую стиральную машину.