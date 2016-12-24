В Саранске жертвой криптомании стал 18 летний учащийся техникума

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении 18-летнего учащегося техникума.

Как рассказал молодой человек, 12 июля он зарегистрировался на криптовалютной бирже для совершения операций с цифровыми активами. На протяжении нескольких дней юный «биржевик» вносил на свой брокерский счет различные суммы денег.

18 июля парень захотел вывести прибыль от спекуляций, однако доступ к его личному кабинету и счету оказался заблокирован. Связаться с менеджером, который ранее помог ему зарегистрироваться, он не смог - телефон жульнического специалиста был постоянно вне доступа. В результате общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 40 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.