Прокурором Зубово-Полянского района Мордовии назначен Максим Штанов

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Как сообщает прокуратура РМ, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18 июля 2023 года старший советник юстиции Штанов Максим Владимирович назначен на должность прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Максим Штанов родился в 1981 году в Саранске. В 2003 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция».
С 2003 по 2006 работал помощником прокурора Октябрьского района г. Саранска.
С 2006 по 2013 годы трудился в отделе по надзору за исполнением федерального и регионального законодательства прокуратуры Республики Мордовия.
В период с 2013 по 2018 годы последовательно состоял в должностях заместителя прокурора Чамзинского района, заместителя прокурора Ленинского и Октябрьского районов г. Саранска.
До назначения прокурором Зубово-Полянского района с 2018 года возглавлял прокуратуру Темниковского района республики.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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