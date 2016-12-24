Прокурором Зубово-Полянского района Мордовии назначен Максим Штанов

Репортер

Как сообщает прокуратура РМ, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18 июля 2023 года старший советник юстиции Штанов Максим Владимирович назначен на должность прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия.

Максим Штанов родился в 1981 году в Саранске. В 2003 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция».

С 2003 по 2006 работал помощником прокурора Октябрьского района г. Саранска.

С 2006 по 2013 годы трудился в отделе по надзору за исполнением федерального и регионального законодательства прокуратуры Республики Мордовия.

В период с 2013 по 2018 годы последовательно состоял в должностях заместителя прокурора Чамзинского района, заместителя прокурора Ленинского и Октябрьского районов г. Саранска.

До назначения прокурором Зубово-Полянского района с 2018 года возглавлял прокуратуру Темниковского района республики.

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