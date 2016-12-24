В Саранске в рамках нацпроекта ведется строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения

В столице Мордовии идет строительство внеплощадочных сетей водоотведения и водоснабжения в квартале, ограниченном ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (восточнее территории АО «Резинотехника»). Работы ведутся в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить их планируется до конца 2023 года.



Протяженность сетей канализации будет составлять 4 542 м. Стоимость контракта – 45 млн 900 тыс. рублей. Протяженность сетей водоснабжения будет составлять 6 248 м. Сумма контракта – 110 млн 900 тыс. рублей.



Строительно-монтажные работы выполняет Муниципальное предприятие «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство». При строительстве сетей используются современные материалы с длительным сроком службы, поскольку приоритетной задачей является обеспечение безопасности и качества оказываемых услуг 24 часа в сутки.