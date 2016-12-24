В Темниковском заповеднике пьяный 18-летний парень устроил «покатушки» на тракторе

По информации МВД по РМ, в Темниковском районе 18-летний житель села Жегалово вскоре предстанет перед судом за пьяное «ралли» на тракторе. Молодой человек будет отвечать за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Как отмечается, преступный эпизод был выявлен участковым уполномоченным полиции при проведении профилактических мероприятий на территории заповедника, расположенного в поселке Пушта.

Было установлено, что в начале июня красный молодец на личном автомобиле приехал в поселок Пушта, где располагаются здания заповедника. В ходе пребывания его взгляд упал на трактор «Беларус» с ключом в замке зажигания, который стоял рядом с одним из строений. В состоянии алкогольного опьянения парень залез в кабину, завел технику и стал кататься по территории. Но быстро не справился с управлением - трактор въехал в пожарную цистерну и заглох. После этого «гонщик» предпочел покинуть территорию заповедника.

В отношении молодого человека помимо уголовного обвинения также был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.