В Саранске вынесли приговор криминальным охотникам за металлом

45-летний ранее судимый товарищ и его 36-летний подельник без определенного места жительства выслушали в Саранске приговор суда за хищение металлического утеплителя с теплотрасс.

По информации МВД по РМ, в декабре прошлого года сидящие без денег 45-летние братья-близнецы решили «раздеть» теплопровод, расположенный по улице Строительной. Содрав с труб металлические листы, они сдали их в пункт приема металлолома. Через месяц они повторили набег и взяли еще 200 метров листового металла.

А накануне 23 февраля родственники уже в компании с бездомным «партнером» 36-и лет, решили «празднично» поживиться новой порцией утеплителя. Содранную с труб добычу они привычно сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на покупку спиртного.

На следующий день компаньоны вновь пошли на уже привычное дело, но их спугнул работник несущей убытки тепловой организации.

Общая сумма ущерба, причиненного тепловикам, составила 44 тысячи рублей. При отработке пунктов приема металла сотрудники уголовного розыска установили причастных к хищениям.

Но до приговора один из братьев-близнецов не дожил - уголовное дело в его отношении было прекращено в связи со смертью. Двое других охотников за металлом получили сроки в колонии-поселении - 2 года 1 месяц и 1 год 8 месяцев лишения свободы.