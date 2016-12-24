Молодая предпринимательница из Мордовии развивает бизнес по производству ароматических свечей

В наши дни найти средства, партнеров или готовую клиентскую базу бизнесменам весьма непросто. В любом начинании важна поддержка, особенно в предпринимательском деле. Профессиональному росту мордовских предпринимателей способствует Центр «Мой бизнес», который работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, как это происходит, рассказываем на примере региональной самозанятой Альфии Кудряевой.

Молодая жительница Саранска всю жизнь самостоятельно добивалась намеченных целей. Воспитать силу воли помог спорт – девушка с детства занималась легкой атлетикой, состояла в юношеской сборной России и одержала много заслуженных побед. В их числе - чемпионаты страны и Евразийские игры, а также титул мастера спорта по прыжкам в высоту. Бесконечные тренировки Альфия совмещала с учебой, получив юридическое образование. При этом, она еще и заботливая мама, воспитывающая двух дочек. Определил направление, которым бизнесвумен занимается сегодня, случай.

«Два с половиной года назад я заказала ароматическую свечу на кокосовом масле. И мне так понравился полученный товар, что я решила заняться производством натуральных свечей», - делится Альфия.

Свою первую коллекцию свечей предприниматель сделала к новогоднему празднику и подарила их близким - они презент оценили. Постепенно о мастере узнали потенциальные клиенты и микробизнес начал приносить прибыль. В качестве площадки, где можно успешно реализовывать товар, самозанятая выбрала один из популярных маркетплейсов.

«В марте 2023 года я решила выйти на электронную торговую площадку. Все необходимое для этого я делала сама, за собственные сбережения. Но знакомая, создающая предметы декора, рассказала мне о Центре «Мой бизнес», который помог ей бесплатно выйти на маркетплейсы. Я тоже решила обратиться за мерами господдержки в Центр и стала активным пользователем их услуг», - рассказала предпринимательница.

Альфия Кудряева приняла участие в ярмарках самозанятых «Подарки любимым» и бизнес-форуме «Лучшие в своем деле». А буквально несколько дней назад воспользовалась еще одной бесплатной услугой – созданием фото-контента. Это профессиональные и качественные снимки продукции для продвижения в соцсетях и на сайтах.

В ближайших планах у Альфии открыть свою студию, где она сможет нарастить объем производства. Также девушка планирует проводить мастер-классы для желающих обучиться арома-искусству.