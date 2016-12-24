На обрушение потолка в саранской школе №20 повлияло повлияло и строительство соседнего здания

Глава Мордовии Артём Здунов в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил, что частичное обрушение потолка в актовом зале саранской школы №20 произошло по нескольким причинам.

«По результатам предварительного технического обследования, частичное обрушение потолка в актовом зале произошло из-за нескольких причин. В их числе - дефекты ранее проведенных строительно-монтажных работ. Негативно повлияло и строительство соседнего здания. Окончательное заключение ожидаем до конца текущей недели. Оно позволит подготовить проектно-сметную документацию и провести необходимый ремонт до начала учебного года.

В учебных заведениях республики, в том числе, в школе №9 Саранска (одна из старейших в городе), продолжаются обследования. Вопрос взят на контроль правительства».