Молодые ученые МГУ им. Н. П. Огарева получат гранты от Российского научного фонда

Подведены итоги конкурса Российского научного фонда на выделение грантов молодым ученым по линии Президентской программы исследовательских проектов. В число победителей вошли два представителя МГУ им. Н. П. Огарева - Светлана Хрущалина и Артемий Балыков. Они получат по 3 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

Проекта Светланы Хрущалиной включает в себя проведение экспериментов in-vivo (на мышах) по воздействию лазерным излучением на новообразования различной стадии развития с предварительным покрытием наночастицами при их внутриопухолевом введении в виде суспензии, а также уточнение механизмов их цитотоксического действия.

Артемий Балыков победил с проектом, направленным на разработку новых цифровых подходов к проектированию фотокаталитически активных цементных композитов. Научно-практическая значимость ожидаемых результатов исследования заключается во внедрении в строительную отрасль передовых цифровых технологий, а также в обеспечении импортозамещения эффективных фотокатализаторов и самоочищающихся цементных материалов. Их применение соответствует концепции «зеленого строительства»: улучшению качества атмосферного воздуха населенных пунктов, повышению уровня архитектурных возможностей городской среды и т.д.

По словам молодых ученых, победа в конкурсе открывает новый этап в развитии их научной деятельности.

«Финансовая помощь со стороны Российского научного фонда дает возможность существенно расширить горизонты планирования научной работы, вовлечь в исследования талантливых студентов и в конечном итоге реализовать интересные проекты, имеющие важное значение для решения задач социально-экономического развития региона и страны», - отметил Артемий Балыков.

Напомним, конкурс инициативных проектов направлен на поддержку молодых исследователей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации.