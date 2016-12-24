Жительница Саранска лишилась 170 тысяч рублей при «работе» на интернет-аферистов

По информации МВД по РМ, в расставленные мошеннические силки девушка угодила несколько дней назад. Она откликнулась на поступившее в мессенджере предложение «подработать» на продвижении товаров интернет-магазина.

По заданию работодателя требовалось переходить по ссылкам на определенные изделия, добавлять их в раздел избранного, делать скриншоты и отправлять заказчику. За эти несложные манипуляции полагалась небольшая, но ежедневная оплата.

Для более весомых заработков требовалось уже использовать собственные средства для выкупа товаров. Жительница Саранска вошла в «трудовой азарт» и даже оформила кредит для пополнения своих оборотных средств. Объем заданий все увеличивался, но вместе с ним росли и комиссионные.

Но все закончилось также быстро, как и начиналась эта мошенническая «сказка» - сначала «работнице» сообщили, что она неправильно выкупила товар на 50 тысяч рублей и ее счет в личном кабинете заморожен. Для «разблокировки» девушка внесла еще 90 тысяч. О том, что она связалась с аферистами, горожанка поняла, когда при последующем переводе 145 тысяч рублей ее действия заблокировал банк, а вывести с личного кабинета деньги уже не было возможности.

В результате сетевой «подработки», жительница Саранска лишилась более 170 тысяч рублей. В настоящий момент полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества.