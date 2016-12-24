18 июля в Саранске в филиале фонда «Защитники Отечества» открылась фотовыставка «Семьи героев». Мероприятие организовано при участии Комитета семей воинов Отечества.

В экспозицию вошли более 20 снимков из личных архивов семей ветеранов и участников специальной военной операции.

«Семья и Родина – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. И наш долг – сохранить эти ценности и передать следующим поколениям. Существенную поддержку семьям бойцов оказывает наш фонд, где они могут решить все вопросы в режиме «одного окна», - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко.

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Соболева поблагодарила жен военнослужащих за участие в проекте и отметила, что они – надежный тыл для защитников Родины.

Фотовыставка продлится до 25 июля. Посетить ее может любой желающий