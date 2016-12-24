В Мордовии лабораторно подтверждены два случая заболевания корью

18 июля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков рассказал об эпидемиологической ситуации с корью в регионе. Он отметил, что на сегодняшний день в Мордовии лабораторно подтверждены два случая заболевания. Это ребенок из Кочкурова и взрослый пациент из Ковылкина. Оба приехали в республику из Москвы. Сейчас проводится работа по купированию очагов заболевания. Повторных случаев пока нет.

«У нас в республике предпринимаются все меры, чтобы не допустить вспышки кори. Одно из самых важных направлений профилактической работы – это своевременное выявление таких случаев, изоляция больного и всех лиц, находившихся в контакте с ним на срок от 5 до 21 дня, своевременное проведение вакцинации. Все лица, не болевшие этой болезнью, до 35 лет должны получить две прививки от кори, это гарантирует защиту от инфекции. У людей, перенесших корь, формируется стойкий пожизненный иммунитет», - подчеркнул главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ.

Михаил Чумаков напомни о первых симптомах заболевания. К ним относится высокая температура, лихорадка, конъюнктивит, насморк, боль в горле и кашель. Примерно на третий день появляется сыпь – вначале на лице, шее, туловище, потом на коже рук и ног. Эпидемиолог добавил, что корь опасна в том числе осложнениями, поэтому при появлении первых симптомов нужно сразу вызвать врача на дом. Очень важно при этих симптомах оставаться дома и не общаться с другими людьми. Врач сможет поставить диагноз и назначить лечение

Рассказал Михаил Чумаков и об эпидемиологической ситуации по республике в целом.

«По ковиду с марта 2020 года по сегодняшний день мы наблюдаем самый низкий уровень заболеваемости. Уже больше месяца в день выявляется 1-2 случая. Это радует. Заболеваемость коронавирусом снижается, но тем не менее она остается. Поэтому говорить о том, что эпидемический процесс завершен, мы не можем. Вакцинация от коронавируса по-прежнему актуальна. Увеличен лишь интервал между прививками. Если раньше нужно было прививаться раз в 6 месяцев, то сейчас – раз в год. Обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, лица, которые страдают различными аутоиммунными и онкологическими заболеваниями», - сказал Михаил Чумаков.

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