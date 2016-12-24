В Саранске алкогольные посиделки двух мужчин закончились перерезанным горлом

В столице Мордовии 44-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля. Мужчина перерезал глотку компаньону по дворовому застолью.

Как сообщает МВД по РМ, в полицию Саранска поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение от подъезда дома по улице Н. Эркая 40-летнего мужчины с резаной раной шеи. Полицейские установили личность «горлореза» - им оказался знакомый пациента больницы.

По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки на скамейке у подъезда дома потерпевшего. Во время общения между собутыльниками возник конфликт, в результате которого подозреваемый взял с земли пустую бутылку и ударил приятеля по голове. После чего разбитым горлышком нанес ему еще и резаную рану шеи. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные прохожие.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.