В Саранске алкогольные посиделки двух мужчин закончились перерезанным горлом

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В столице Мордовии 44-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля. Мужчина перерезал глотку компаньону по дворовому застолью.
Как сообщает МВД по РМ, в полицию Саранска поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение от подъезда дома по улице Н. Эркая 40-летнего мужчины с резаной раной шеи. Полицейские установили личность «горлореза» - им оказался знакомый пациента больницы.
По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки на скамейке у подъезда дома потерпевшего. Во время общения между собутыльниками возник конфликт, в результате которого подозреваемый взял с земли пустую бутылку и ударил приятеля по голове. После чего разбитым горлышком нанес ему еще и резаную рану шеи. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные прохожие.
Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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