МЧС по РМ выпустило оперативное предупреждение на 19 июля о грозе и сильном ветре

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Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июля 2023 года в дневные часы местами на территории Республики Мордовия ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гроза.
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