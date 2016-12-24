В Мордовии будут внедрены новые практики по поддержке бизнеса

Перспективные программы по поддержке бизнеса и развитию кадрового потенциала обсудили на ежегодном форуме Минэкономразвития РФ, который на этот раз прошел в Карачаево-Черкесии. С 12 по 15 июля представители региональных органов исполнительной власти и Центров «Мой бизнес», работающих в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», обсуждали глобальные и актуальные задачи для бизнеса России.

От Мордовии в форуме приняли участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин, директор Центра «Мой бизнес» РМ Елена Калачина, руководитель Центра поддержки экспорта РМ Алексей Бородин.

«Наш рынок переживает глобальные изменения - развитие и импортозамещение в сферах производства, IT, туризма и многих других требуют постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для МСП будут кадры», - подчеркнула в ходе дискуссии заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Директор Центра «Мой бизнес» РМ Елена Калачина отметила, что на прошедшем форуме была представлена обширная образовательная программа, встречи с экспертами крупных федеральных компаний, тренинги и стратегические сессии. Такой межрегиональный обмен практиками, по ее словам, дает возможность узнать опыт коллег и инструменты, которые они используют для реализации успешных проектов.

«Форум в Архызе стал большой и эффективной площадкой для формирования новых идей, как в сфере поддержки предпринимательства, так и кадрового потенциала. Мы взяли на вооружение лучшие практики других регионов, которые будут внедрены в республике в ближайшее время. Все это позволит создать еще более благоприятные условия для развития предпринимательства в Мордовии, а значит положительно скажется и на экономическом секторе нашего региона. Благодарим Татьяну Илюшникову и организаторов форума за такой формат. Это был ценный опыт», - подчеркнул первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин.