В Ковылкинском районе к концу 2023 года жители многих аварийных домов справят новоселье

В рамках реализации регионального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в райцентре Ковылкино в третьем микрорайоне идет строительство пятиэтажного 50-ти квартирного дома.

В настоящее время рабочие возвели 4 этажа, идет монтаж электрического кабеля. Также началась штукатурка стен. Работы планируется завершить к концу этого года.

Кроме того, в этом же микрорайоне возводится еще один МКД. Здесь завершена кирпичная кладка, идет монтаж кровли, штукатурка стен, заливка стяжки пола.

Район для новостроек выбран не случайно. Здесь в шаговой доступности расположена вся социальная инфраструктура: школа, которая 1 сентября распахнет свои двери после капремонта, детский сад, почта, магазины.

Также в городе продолжается строительство 50-ти квартирного пятиэтажного дома по ул. Крылова. Рабочие завершили кирпичную кладку, проложили электрический кабель, оштукатурили стены. В настоящее время идет монтаж кровли и подводка коммуникаций. Дом возводится на тихой улице вдали от шумных автомагистралей недалеко от центральной части райцентра. Рядом расположен детский сад.

В новое жилье будут переселены жители ветхих домов и бараков с улиц Гагарина, Желябова и Железнодорожной, а также из пришедших в негодность многоквартирных домов сельской местности: поселков Силикатный, Красная Пресня, Первомайский, станции Самаевка.

Строительство домов идет и в селах района. Так, в п. Силикатный завершается возведение 32-квартирного жилого дома. Рабочие проводят монтаж коммуникаций, ведут отделочные внутридомовые работы. Переселение из аварийного жилья запланировано на конец текущего года.