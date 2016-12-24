В Саранске на перекрестке столкнулись мотоцикл и «Лада Гранта»

По информации Аварийно-спасательной службы РМ, 18 июля в Саранске на перекрестке ул.Лодыгина - Александровское шоссе произошло столкновение мотоцикла и автомашины «Лада Гранта».

В сообщении указывается, что пострадал водитель мотоцикла. Впрочем, это видно и по фотографиям с места происшествия.