В Саранске на перекрестке столкнулись мотоцикл и «Лада Гранта»

Репортер

По информации Аварийно-спасательной службы РМ, 18 июля в Саранске на перекрестке  ул.Лодыгина - Александровское шоссе произошло столкновение мотоцикла и автомашины «Лада Гранта».

В сообщении указывается, что пострадал водитель мотоцикла. Впрочем, это видно и по фотографиям с места происшествия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

1
Заказать рекламу
1
1
1