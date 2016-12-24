В Мордовии коронавирус за неделю «выдал» три девятки

Федеральный портал стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные по недельной заболеваемости ковидом в российских регионах. В Мордовии она хоть и подросла, но остается на рекордно низком уровне фактически с начала пандемии.

Последние данные по Мордовии отразили вирусную «числовую магию» - за неделю 9 человек заболели опасной инфекцией, 9 были госпитализированы и 9 вылечились.

К слову, неделей ранее в республике фиксировался наименьший показатель распространения COVID-19 среди жителей - всего шесть новых случаев вирусного поражения за отчетный период.