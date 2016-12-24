Роспотребнадзор по РМ «забраковал» в Саранске третий водоем

Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает осуществлять мониторинг за состоянием водных объектов, используемых в рекреационных целях. Напомним, решением городских властей местами массового отдыха и купания в Саранске официально определены 4 водоема - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».

По данным Роспотребнадзора по РМ на 17 июля, исследованные образцы проб воды и почвы только у «Лесного озера» оказались в пределах соответствия СанПиН.

Пробы воды водоемов «Старт»,«Луховский» и «Зеленая роща» не соответствуют по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Информация о состоянии водных объектов доведена до балансосодержателей, предложено установить предупредительные аншлаги «Купание запрещено» на водоемах «Старт», «Луховский» и «Зеленая роща».