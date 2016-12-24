Роспотребнадзор по РМ «забраковал» в Саранске третий водоем

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает осуществлять мониторинг за состоянием водных объектов, используемых в рекреационных целях. Напомним, решением городских властей местами массового отдыха и купания в Саранске официально определены 4 водоема - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».
По данным Роспотребнадзора по РМ на 17 июля, исследованные образцы проб воды и почвы только у «Лесного озера» оказались в пределах соответствия СанПиН.
Пробы воды водоемов «Старт»,«Луховский» и «Зеленая роща» не соответствуют по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Информация о состоянии водных объектов доведена до балансосодержателей, предложено установить предупредительные аншлаги «Купание запрещено» на водоемах «Старт», «Луховский» и «Зеленая роща».
Поделиться в соц. сетях:
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль