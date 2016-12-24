В Мордовии две пьяные подруги задушили в лесу собутыльницу

Как сообщает МВД по РМ, вечером 14 июля в дежурную часть отдела полиции в Ичалковском районе поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве тела девушки со следами насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Личность убитой была установлена - жертвой преступления оказалась 31-летняя жительница села Кемля.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска территориального отдела определили круг лиц, которые могли быть причастны к злодеянию. 26-летняя жительница села Кемля и ее 30-летняя знакомая, проживающая в поселке Ромоданово, были задержаны в тот же вечер и переданы в следственные органы.

При расследование по горячим следам выяснилось, что 12 июля трое женщин распивали спиртное. Во время общения между пьяными особами вспыхнула ссора. Две подруги отвели «провинившуюся» третью участницу застолья вглубь леса недалеко от автодороги Кемля – Кергуды, где избили ее и в конечном счете задушили. После расправы они скрылись с места преступления.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по которой предусматривается вплоть до 15 лет лишения свободы. Судом по ходатайству следователя в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.