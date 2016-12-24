В Кочкуровском районе благоустраиваются дворовые территории

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кочкурове на благоустройство 15 дворовых территорий и мест массового отдыха населения за четыре года было направлено более 19 млн рублей. Например, благоустроен парк по ул. Советской в Кочкурове, дворовые территории домов №№ 14, 59, 61, 63, 65 и 69 по ул. Школьной, а также дома № 1 «а» по ул. им. В.Д. Калядина и др.

Кроме того, благодаря нацпроекту за четыре года выполнено строительство сетей водоснабжения по ул. Церковной пос. ст. Воеводское, ул. Интернациональной в с. Кочкурово протяженностью более 5 км на сумму более 4 млн рублей.