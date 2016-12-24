Благодаря нацпроекту в Ельниковском районе обновятся дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ельниковском районе продолжается капитальный ремонт второго участка автомобильной дороги до деревни Мордовское Корино протяженностью более семи километров.

Весной, до наступления благоприятных погодных условий, подрядной организацией был подготовлен высокопрочный щебень, песок, битум. С наступлением тепла начались работы по укладке асфальтобетонной смеси. Новое полотно уложено на всем протяжении второго отрезка.

В настоящее время здесь ведется благоустройство четырех остановочных павильонов. Рабочим предстоит установить дорожные знаки и оформить разметку дорожного полотна. Объект планируется сдать до конца сентября 2023 года.

Кроме того, продолжаются работы на улице Мещерова в самих Ельниках. Строители учитывают рельефные особенности всего участка протяженностью более 580 метров.