Ичалковский сыродельный комбинат завоевал 6 наград на конкурсе предприятий России и Белоруссии

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На международной молочной неделе в городе Углич Ярославской области прошел конкурс сыродельных комбинатов. В нем приняли участие 38 предприятий из России и Белоруссии. Мордовию на конкурсе представлял Ичалковский сыродельный комбинат, завоевавший сразу 6 наград.
Гран-при получили сыры «Маасдам» и плавленый с горчицей. Золотые медали - у «Calvet» и плавленый «Friss». Серебро - у «Фермерского» сыра и сливочного масла.
Отметим, что Ичалковский комбинат занимает 4 место в России по объемам производства и 1 место по ассортименту - больше 70 видов продукции.
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