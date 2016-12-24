Ичалковский сыродельный комбинат завоевал 6 наград на конкурсе предприятий России и Белоруссии

На международной молочной неделе в городе Углич Ярославской области прошел конкурс сыродельных комбинатов. В нем приняли участие 38 предприятий из России и Белоруссии. Мордовию на конкурсе представлял Ичалковский сыродельный комбинат, завоевавший сразу 6 наград.

Гран-при получили сыры «Маасдам» и плавленый с горчицей. Золотые медали - у «Calvet» и плавленый «Friss». Серебро - у «Фермерского» сыра и сливочного масла.

Отметим, что Ичалковский комбинат занимает 4 место в России по объемам производства и 1 место по ассортименту - больше 70 видов продукции.