В Мордовии 22-летний бывший зек обманул на воле жену сокамерника

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В Мордовии ранее судимый 22-летний житель Атяшевского района арестован за махинацию, жертвой которой стала супруга его бывшего сокамерника.
По информации МВД по РМ, в ходе расследования была установлена картина любопытного мошенничества, которое провернул бывший сиделец. После освобождения из колонии, тот приехал в Чамзинский район, где проживает супруга его бывшего сокамерника. Зная, что у женщины есть автомобиль марки «Тайота Камри», он пришел к ней и предложил содействие с техническим обслуживание иномарки - якобы, это он обещал ее мужу на зоне.
Потерпевшая не усомнилась в добрых намерениях визитера и передала ему документы и ключи от транспортного средства. «Доброхот» в тот же день продал иномарку за 300 тысяч рублей, предположительно, жителю Оренбургской области. При этом, реальная стоимость транспортного средства на тот момент составляла полтора миллиона.
Но и этого «корешу» оказалось мало - несколькими днями позже он позвонил женщине и сообщил, что на ТО не хватает 46 тысяч рублей. Необходимую сумму потерпевшая перевела ему на банковский счет. После этого аферист предпочел уехать из республики. Хозяйка авто несколько раз звонила ему с вопросом, когда он вернет машину, но не получала однозначного ответа. В конечном итоге, женщина обратилась с заявлением в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, ранее судимый за аналогичное преступление товарищ был задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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