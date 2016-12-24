Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ ответит на вопросы жителей региона

Здравствуй, мама»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
18 июля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/3528v3 либо во время трансляции.
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Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
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