Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ ответит на вопросы жителей региона

18 июля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/3528v3 либо во время трансляции.