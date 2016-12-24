Cотрудниками УФСБ по РМ пресечены диверсионные акции

Налоговый учет
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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечены диверсионные акции в отношении представителей власти и средств массовой информации региона.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о поиске представителями украинского общественного движения «Свободный Идель-Урал» (признана нежелательной на территории Российской Федерации) российских граждан для совершения преступных действий по поджогу административных зданий, личного имущества чиновников и журналистов Мордовии.
В роли исполнителя выступил оперативный сотрудник, который действуя под специальной легендой, получил задание поджечь или привести в негодность автомобили Главы Администрации поселка Зубова Поляна, одного из депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия, а также журналистов региональных СМИ, выступающих с активной поддержкой специальной военной операции. Националисты пытались организовать за ними слежку и собрать подробную информацию об их образе жизни.
В ходе принятых мер, вышеперечисленные лица и их имущество не пострадало. Распространяемая украинскими националистами в интернет-источниках информация о поджоге автомобиля Главы поселка Зубова Поляна не соответствует действительности и является фейком.
Преступные действия членов запрещенной организации разоблачены. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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