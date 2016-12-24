В Саранске пенсионеров в рамках социального проекта будут заряжать оптимизмом

В Саранске 14 июля состоялся круглый стол, посвященный старту социального проекта «Оптимизм на пенсии». Его реализует региональное отделение Российского фонда милосердия и здоровья, в том числе, при поддержке «Единой России».

«Очень много пожилых людей, к сожалению, страдают потерей памяти, старческой деменцией. К счастью, этого можно избежать, если постоянно закалять не только тело, но и тренировать ум, например, учить стихи, читать книги, журналы, ходить в кинотеатры, музеи, активнее общаться с людьми», - сказала руководитель отделения фонда Людмила Никонова.

Участниками проекта станут 30 возрастных жителей Саранска, которых разделят на две группы.

С пожилыми людьми будут работать психологи, врачи-неврологи, имеющие опыт общения с больными, страдающими потерей памяти. Также представители старшего поколения пройдут курсы арт-терапии. Для них предусмотрена и культурная программа - посещение библиотек, музеев и театров.