В Саранске пенсионеров в рамках социального проекта будут заряжать оптимизмом

Социум

В Саранске 14 июля состоялся круглый стол, посвященный старту социального проекта «Оптимизм на пенсии». Его реализует региональное отделение Российского фонда милосердия и здоровья, в том числе, при поддержке «Единой России».

«Очень много пожилых людей, к сожалению, страдают потерей памяти, старческой деменцией. К счастью, этого можно избежать, если постоянно закалять не только тело, но и тренировать ум, например, учить стихи, читать книги, журналы, ходить в кинотеатры, музеи, активнее общаться с людьми»,  - сказала руководитель отделения фонда Людмила Никонова.

Участниками проекта станут 30 возрастных жителей Саранска, которых разделят на две группы. 

С пожилыми людьми будут работать психологи, врачи-неврологи, имеющие опыт общения с больными, страдающими потерей памяти. Также представители старшего поколения пройдут курсы арт-терапии. Для них предусмотрена и культурная программа - посещение библиотек, музеев и театров.

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