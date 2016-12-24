В Саранске директор частного образовательного учреждения получила миллионный штраф за мошенничество

В Саранске 69-летняя директор частного образовательного учреждения выслушала приговор суда за мошенничество. Женщина была уличена в хищении бюджетных средств при выполнении мероприятий национального проекта «Демография».

Как сообщает прокуратура РМ, на скамье подсудимых оказалась директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт проблем предпринимательства». По данным следствия, в 2020 году она похитила бюджетные денежные средства, выделяемые в рамках национального проекта «Демография», путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Ее учреждение обязалось обучить женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, которые направлялись Центром занятости населения Ичалковского, Чамзинского и Рузаевского районов. Но фактически обучение не проводилось. Тем самым подсудимая причинила материальный ущерб Республике Мордовия на общую сумму более 890 тысяч рублей.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил жительницу Саранска к штрафу в размере 1 млн рублей. Кроме того, частично были удовлетворены требования представителей Центра занятости населения о взыскании с осужденной причиненного ущерба в сумме почти 633 тыс. рублей.