В Cаранске иностранным студентам вручили разрешения на временное проживание для получения образования

В Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина прошла церемония вручения шести иностранным студентам ВУЗов Саранска разрешения на временное проживание для получения образования. Студенты из Алжира, Туркменистана, Ирака, Судана и Иордании в своих национальных костюмах получили из рук представителя МВД по РМ важный документ.

Как отмечается, с 1 января 2023 года в России появился новый вид миграционных документов – разрешение на временное проживание в целях получения образования. Его могут оформить иностранные студенты, обучающиеся по очной форме в российских государственных ВУЗах или научных организациях по программам, имеющим государственную аккредитацию.

Представитель регионального МВД Олеся Кудашкина пожелала студентам успехов в учебе и выразила уверенность, что проведенные в ВУЗе годы будут у них наполнены яркими и запоминающимися событиями. Она также отметила, что после окончания обучения дипломированные иностранные специалисты могут в течении трех лет обратиться за получением вида на жительство. - «Наше государство заинтересовано в высококвалифицированных специалистах. Желаю вам обязательно найти себя в выбранных профессиях!».

Руководитель Национальной Пушкинской библиотеки Анастасия Бакулина вручила студентам читательские билеты для посещения библиотек республики. - «Мы очень рады сегодня встречать вас в зале, где представлены государственные символы нашей страны, республики. Поздравляю вас с новым этапом в вашей жизни и надеюсь на то, что вы будете постоянными читателями нашей библиотеки. Для наших иностранных гостей у нас есть специальный зал, где представлена иностранная литература».