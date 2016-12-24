Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия

14 июля Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Куренков с рабочей поездкой прибыл в Мордовию. Совместно с руководителем республики Артёмом Здуновым он оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры региона и готовность подразделений к реагированию на случай происшествий и ЧС.



Важный объект в структуре регионального МЧС - Центр управления в кризисных ситуациях. Главе МЧС рассказали: для практической отработки вопросов антикризисного управления по взаимодействию сил и средств регулярно проводятся тренировки с органами повседневного управления РСЧС. За этот год проведено 188 тренировок с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных районов. Навыки и умения специалистов - залог качественного и своевременного решения задач по оперативному реагированию на все возможные случаи ЧС.



Также Александр Куренков и Артём Здунов осмотрели пожарно-спасательный центр, где располагаются сразу два подразделения - пожарно-спасательная часть №5 и Саранский поисково-спасательный отряд. Только за этот год сотрудниками центра совершено более 600 выездов. Для республики это уникальное учреждение. Специалисты центра квалифицированы на проведение различных работ: газоспасательных, на высоте, с химически-опасными веществами.

Сотрудники ПСЧ-5 обеспечивают защиту центра города, в районе их выезда находятся критически важные объекты инфраструктуры. Сотрудники поисково-спасательного отряда привлекаются на ликвидацию ЧС на территории Приволжского федерального округа. Более 1900 человек было спасено при различных обстоятельствах спасателями.



Министр оценил готовность аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Мордовия. В готовности к реагированию находятся почти 6 тысяч человек и более 1500 единиц техники. Отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды. Александр Куренков, обращаясь к личному составу, поблагодарил всех за службу. «Ваши мужество и профессионализм не знают границ, - подчеркнул он. - Вы всегда готовы противостоять стихии. В вас верят, на вас надеются».



За преданность профессии сотрудников пожарно-спасательных подразделений поблагодарил также и Глава Мордовии. «Мы с вами в одной команде, вместе решаем самые сложные задачи, преодолевая все трудности. Вы всегда рядом, спасибо вам, что вместе готовим молодое поколение - у нас более 70 кадетских классов, они - наше будущее», - сказал Артём Здунов.

Глава МЧС оценил также работу специалистов испытательной пожарной лаборатории в Саранске. Они выезжают на пожары для оказания оперативно-технической помощи органам дознания, проводят экспертизы и технические заключения, выполняют испытания в области пожарной безопасности. Было отмечено, что у лаборатории - большой потенциал и есть все возможное для ее перевода в статус специализированного центра. Этот вопрос, как пообещал министр, будет рассмотрен.