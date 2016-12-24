Леонид Мустайкин переведен в Пермь начальником краевого ГУ ФСИН

Директор ФСИН России Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил руководству Пермского края и личному составу краевого ФСИН нового руководителя - нашего земляка, генерал-майора внутренней службы Леонида Мустайкина.

По информации пресс-службы ведомства, Аркадий Гостев отметил, что новый руководитель службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1998 году. За период своей деятельности прошел путь от начальника отряда в исправительном учреждении до начальника территориального органа ФСИН России.

– Выражаю уверенность, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт позволят Леониду Мустайкину быстрее войти в курс дела и успешно решать задачи, стоящие перед пенитенциарными подразделениями края, – подчеркнул глава ведомства.

Директор ФСИН России отметил, что Леониду Мустайкину предстоит возглавлять краевое Главное управление, которое содержит практически весь спектр учреждений, представленных в уголовно-исполнительной системе: колонии общего, строгого и особого режимов, колонии-поселения, лечебно-профилактические учреждения, следственные изоляторы, уголовно-исполнительную инспекцию, исправительные центры и участки, функционирующие как исправительный центр.

Напомним, Леонид Викторович Мустайкин родился в 1977 году в поселке Явас Республики Мордовия.

В 1998 окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция». В дальнейшем занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия.

В период с 2015 года по 2016 замещал должность заместителя начальника оперативного управления ФСИН России, с 2016 по 2017 возглавлял Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области.

В 2017 году назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.

Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2023 года назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю.