В Мордовии суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями за полугодие выросла на 36,2%

Налоговый учет
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По данным Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями за первое полугодие 2023 года выросла на 36,2%, у детей до 14 лет - на 20,8%.
В свою очередь, заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии снизилась на 7,4% (с 300 до 275 случаев), а неустановленной этиологии выросла к уровню прошлого года на 57,5% (с 605 до 943 случаев).
Отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 1,7 раза - с 63 до 109 случаев.
Групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями и энтеровирусной инфекцией в организованных коллективах детей за 6 месяце 2023 года не зарегистрировано.
Профилактика энтеровирусной инфекции и острых кишечных инфекций заключается в соблюдении правил и аспектов гигиены:
- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую
- не использовать лед для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества
- не покупать пищевые продукты и не принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры
- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой
- тщательно мыть фрукты и овощи
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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