В Мордовии суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями за полугодие выросла на 36,2%

По данным Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями за первое полугодие 2023 года выросла на 36,2%, у детей до 14 лет - на 20,8%.

В свою очередь, заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии снизилась на 7,4% (с 300 до 275 случаев), а неустановленной этиологии выросла к уровню прошлого года на 57,5% (с 605 до 943 случаев).

Отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 1,7 раза - с 63 до 109 случаев.

Групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями и энтеровирусной инфекцией в организованных коллективах детей за 6 месяце 2023 года не зарегистрировано.

Профилактика энтеровирусной инфекции и острых кишечных инфекций заключается в соблюдении правил и аспектов гигиены:

- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую

- не использовать лед для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества

- не покупать пищевые продукты и не принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры

- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой

- тщательно мыть фрукты и овощи

- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.