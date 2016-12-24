В Саранске за мошенничество судят бывшего инспектора батальона ДПС

По информации из Ленинского районного суда Саранска, перед законом ответ будет держать 33-летний А.Нуянзин, в свое время занимавший должность старшего инспектора батальона ДПС ГИБДД МВД по РМ.

По данным следствия, осенью прошлого года к инспектору обратился его знакомый - мужчина хлопотал за лишенного водительских прав товарища. Тот попался пьяным при управлении авто и очень не хотел становиться пешеходом.

Нуянзин обещал помочь в решении вопроса - исключить из федеральной информационной системы ГИБДД сведения о лишении пьяного ездока прав. Дескать, после этого он может спокойно кататься за рулем и дальше. Эту «услугу» офицер оценил в 10 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что инспектор никакие сведения из информационной системы не исключал и изначально делать этого не собирался. Он просто получил мошенническим способом 10 тысяч рублей от «лишенца» через своего знакомого.

Как отмечается, в ходе предварительного следствия Нуянзин вину признал полностью.





