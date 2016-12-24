Росприроднадзор завершил обследование полигона ТКО в Старошайговском районе Мордовии

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершили обследование необорудованного полигона ТКО в Старошайговском районе Мордовиb. Работа проводилась в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который направлен на выявление и дальнейшую рекультивацию объектов накопленного экологического ущерба.

Полигон находится в северном направлении от улицы Больничная села Старое Шайгово. Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет порядка тысячи метров. Как показал осмотр, объект не имеет ограждения. Отходы (древесные, полимерные, строительные, бумага, картон, текстиль, резина и т.д.) хранятся в виде навалов высотой до шести метров. На момент осмотра земельного участка, признаков недавнего размещения отходов и эксплуатации полигона установлено не было, какая-либо производственная деятельность не осуществлялась, тление, горение ТБО отсутствовало.

Инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» провели работы по определению фактических границ полигона, топографическую съемку с прилегающими объектами и аэросъемку с помощью беспилотного летающего аппарата. Определена фактическая площадь размещенных отходов - она превысила 22 тысячи квадратных метров, а также объем ТКО – более 136 тысяч кубометров. Кроме того, были произведены необходимые отборы проб компонентов окружающей среды.

Результаты комплексного обследования направлены в Федеральный центр анализа и оценки воздействия для принятия решения о дальнейших действиях в отношении данного объекта. Напомним, в общей сложности на территории Мордовии в рамках федерального проекта в текущем году Росприроднадзором было обследовано три подобные территории.