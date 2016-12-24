В Мордовии проверяли перевозчиков пассажиров

Сотрудниками Госавтоинспекции республики в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта и безопасности пассажирских перевозок проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик».

В ходе операции осуществлялся контроль за соблюдением требований к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств и дополнительного оборудования, а также изменению их конструкции. За время проведения мероприятия проверено 414 автобусов и их водителей, выявлено 118 нарушений.

В отношении должностных лиц составлены 2 административных материала за выпуск на линию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, и один – за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа со штрафом в размере двадцати тысяч рублей.

Также выявлены 3 факта осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги в сфере легкового такси.

Как отмечается в информации МВД по РМ, мероприятия по пресечению правонарушений в сфере пассажироперевозок и оказания транспортных услуг будут продолжены.